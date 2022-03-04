Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Zaporijya nükleer santralini ele geçirmesinin uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi kurumu'na da çağrıda bulunan bakanlık kararlı bir eyleme geçilmesini istedi.

Rus askeri güçleri Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi

Reuters'ın Ukrayna Nükleer Düzenleme Devlet Müfettişliği'ne dayandırdığı habere göre, Rus askeri güçleri Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi.

Yerel yönetimden bir yetkili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Operasyon personeli güç ünitelerinin durumunu takip ediyor" diyerek, faaliyetlerin güvenlik gereksinimlerine uygun yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ukrayna, Rus kuvvetlerinin bugün erken saatlerde santrale saldırdığını açıklamıştı. Saldırılar sonucu santral yakınında bulunan beş katlı eğitim tesisinde yangın çıktı.