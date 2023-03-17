Şmıgal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle çıkarılan yakalama kararına ilişkin açıklama yaptı.

UCM’nin bu kararını “adalet yolunda önemli bir adım” olarak nitelendiren Şmıgal, “Bu ve diğer saldırganlık suçlarının sorumlusu Putin'dir. Terörist devletin başkanı mutlaka mahkemeye çıkmalı ve Ukrayna’ya karşı işlediği tüm suçlardan sorumlu olmalıdır.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UCM’nin kararını takdirle karşıladıklarını belirterek, “Uluslararası suçlular, çocukları kaçırma ve diğer uluslararası suçlardan sorumlu tutulacak.” değerlendirmesinde bulundu.