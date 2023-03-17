FAA tarafından gerçekleştirilen Havacılık Güvenliği Zirvesinde, sektör çalışanları, operasyonlarının tüm yönlerine yeni bir gözle bakmaya ve "geleneksel bilgeliği sorgulamaya" çağrıldı.

FAA yöneticisi Billy Nolen, konuşmasında, "Havacılığın inanılmaz derecede güvenli olduğuna şüphe yok ancak uyanıklık asla günü kurtaramaz." dedi.

Nolan 2023'te, 7 Mart'ta Virginia'daki Ronald Reagan Havaalanı'ndaki dahil, pistlerde yaşanan tehlikeli olayların arttığını belirtirken, FAA tarafından, 14 yıl sonra ilk defa, havacılıkla ilgili "acil durum zirvesi" düzenlenmesi dikkati çekti.

Havacılık endüstrisinden 200'den fazla güvenlik liderinin bir araya geldiği zirvede, pist kullanımındaki zamanlama ve izinler konusunda son zamanlarda yaşanan tehlikeli durumları önlemek için yeni teknolojiler dahil olmak üzere çareleri belirlemek için pist ihlali verilerinin yeniden inceleneceği belirtildi.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu dün yaptığı açıklamada, geçen ay bir yolcu uçağının Florida'daki havaalanına iniş yaptığı esnada hava trafik kontrolörlerinin ikinci bir uçağın aynı pisten kalkışına izin vererek tehlike yaşanmasına sebep olduğunu belirtmişti.