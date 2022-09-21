Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından Putin'in seferberlik ilan etmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

" 'Üç günlük' savaşın 210. günü. Ukrayna'yı yok etmek isteyen Ruslar sonunda şunları elde etti: 1. Seferberlik. 2. Kapatılan sınırlar, banka hesaplarının bloke edilmesi. 3. Firarilerin hapsi. 4. Özel askeri şirketler bünyesinde mahpuslardan oluşturulan birlikler. Hala plana göre gidiyor, değil mi? Hayatın harika bir mizah anlayışı var."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı.