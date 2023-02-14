Bakanlık Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, diplomatların depremden etkilenen Ukrayna vatandaşlarına yardım etmeye devam ettiğini belirtti.

Nikolenko, ikinci konsolos grubunun kayıpların aranmasını koordine etmek, mağdurlara destek vermek ve Ukraynalıları Türkiye’nin diğer bölgelerine ve Ukrayna’ya tahliye etmek için deprem bölgesine gönderildiğini ifade etti.

Deprem bölgesinde 136 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu ve bunlardan 37’sinin tahliye edildiğini aktaran Nikolenko, “Kayıp olan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Maalesef, depremde 5 Ukrayna vatandaşı hayatını kaybetti” dedi.

Ölenlerin cenazelerinin Ukrayna’ya gönderilmesi için önlemlerin alındığını belirten Nikolenko, yakın bir zamanda diplomatların deprem bölgesinden 22 Ukraynalıyı daha tahliye etmeyi planladığını aktardı.