Fırat, Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından Polonya'da yürütülen destek çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Polonya'nın Türkiye'ye gönderdiği kurtarma ekibinin altı saatte Türkiye'ye gitmeye hazır hale geldiğinin altını çizen Fırat, sonrasında bu ekibe ilave olarak bazı madencilerin de deprem bölgesine gittiğini bildirdi.

Fırat, Polonya'nın medikal ekipmanlar, doktor ve hemşirelerle bir de sahra hastanesi gönderdiğine dikkati çekerek "HUSAR dediğimiz ekip Adıyaman'ın Besni ilçesinde görev yaptı ve 12 vatandaşımızı kurtardı. Kendilerine hakikaten müteşekkiriz. Yarın Polonyalı ekiplerin hepsi dönecek. Vatandaşlarımızla havalimanında pankart ve bayraklarla karşılayarak teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu.

Polonya'nın depremlerin ilk anından beri çok olumlu ve hızlı hareket ettiğini belirten Fırat, "Polonya devleti destekleri çerçevesinde son olarak stratejik rezervlerinden birer tır jeneratör, battaniye ve kışlık çadır olmak üzere toplam 3 tır yardımı yanında bazı talep ettiğimiz ilaçlarla Türkiye'ye gönderecek" ifadesini kullandı.

6 tır yardım gönderildi

Fırat, Türk vatandaşlarının da sürecin başından bu yana çok emek verdiklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Altı şehirde toplama merkezleri oluşturduk. Derneklerimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız yardımcı oldu. Toplama merkezi olarak iş adamlarımıza ait depodan, Yunus Emre Enstitüsüne ve hatta bir vatandaşımızın 'Evimin arkası çok geniş. Orada bile her şeyi biriktirebiliriz.' dediği her türlü imkanı değerlendirdik. Çok güzel ayni yardımlar toplandı ve 6 tırla Türkiye'ye gönderildi. Şimdi bütün toplama merkezlerimizde son acil ihtiyaçlarımız olan çadır, battaniye ve jeneratör gibi ihtiyaçları topluyoruz."

Aynı zamanda Polonya'daki Türk iş adamlarının 1000 metrekarelik büyük bir kışlık çadır bağışladığını ve onun da yarın yola çıkarılacağını anlatan Fırat, "Değişik şirketlerin buradan temin ettiği çadır, battaniyeler önümüzdeki günlerde yola çıkıyor. Bunların büyük bölümünü tırlarla aynı zamanda Türk Hava Yolları ile de intikal ettiriyoruz" dedi.

Fırat, Elçilik olarak AFAD ve Dışişleri Bakanlığının izniyle bir de nakdi yardım hesabı açıldığını aktararak şunları kaydetti:

"Bu hesabı herkese duyurmaya başladık. Dün itibarıyla bütün basın yayın kuruluşlarına ve belediyelere bu hesapla ve çalışmalarla ilgili bilgi verdik. İş adamlarının çatı kuruluşlarına bilgi ilettik. Yardımcı olmak isteyen herkese bu hesaba da nakdi yardım ricasında bulunduk. Önümüzdeki günlerde bu meblağ Ankara'nın talimatları çerçevesinde kullanılacak. Ayrıca burada yayın yapan TVP World ve PAP gibi yayın organlarında, Polonya'da bulunan değişik radyo ve televizyon kanallarında katıldığım mülakatlarla durum hakkında bilgi veriyorum."