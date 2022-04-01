Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 13:36Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz
[Fotoğraf:Reuters]
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye, Rusya ve Ukrayna Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmeye yardımcı olabilirse minnettar olacağız.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba müzakerelerin ardından Putin ve zelenskiy görüşmesi için de Türkiye'yi adres gösterdi.
Kuleba, "Rusya ve Ukrayna liderleri arasında görüşme ayarlamaya yardımcı olursa Türkiye'ye minnettar oluruz" dedi.
Bu teklife Rusya'nın yanıtını beklediklerini ifade eden Kuleba, “Rrusya ile görüşme açısından hiçbir yabancı güç Ukrayna'ya baskı yapmıyor. Tekliflerimize Rusya'nın resmi cevabını bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Kuleba, Ukrayna'nın Rusya'nın Belgoro bölgesini bombaladığına ilişkin de "Belgorod'taki saldırıda Ukrayna'nın dahli olduğunu teyit ya da inkar edemem Bu yönde askeri bir bilgim yok " dedi.
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