ICRC Söcüsü Ewan Watson, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisindeki basın toplantısında, bölgedeki Kızılhaç çalışanlarının güvenli geçiş için Mariupol'e hareket ettiği bilgisini aktardı.

Watson, "Gerekli izinleri aldık ve ekiplerimiz şu an Mariupol'e doğru yolda. Umarız güvenli geçiş kurulur" açıklamasında bulundu.

ICRC'nin Ukrayna Ofisinin Twitter hesabında yapılan paylaşımda da ICRC ekibinin Mariupol'e doğru yola çıktığı ve sivillerin bölgeden tahliyesi için güvenli geçiş oluşturmaya çalıştıkları duyuruldu.

"40 bin ton toptan gıda bölgeye konuşlandı"

Öte yandan toplantıda konuşan Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Tomson Phiri, örgütün Ukrayna'da 3 milyon kişiye gıda ve nakit yardımı planladıklarını belirterek "Ukrayna ve çevre ülkelere dağıtılmak üzere yaklaşık 40 bin ton toptan gıdayı bölgeye konuşlandırdık" dedi.

Phiri, ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar 330 bin ekmek dağıtıldığını ve ilerleyen günlerde 990 bin ekmek daha dağıtılacağını kaydetti.

Ukrayna halkının ekonomisini de desteklediklerini belirten Phiri, bu kapsamda bölgedeki WFP ekiplerinin Ukrayna içinde de gıda satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol kentinin yüzde 90'ının yıkıldığını ve 4 haftadır kentin tam kuşatma altında olduğunu açıklamış; bölgede su, gıda, ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin kalmadığını vurgulamıştı.