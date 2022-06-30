Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararını kınadıkları belirtildi.

Açıklamada, Esed rejiminin söz konusu kararının Ukrayna tarafından dostane olmayan bir eylem, Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ağır ihlali olarak değerlendirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Suriye rejiminin, Kremlin’deki küratörlerinin talimatıyla Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus işgal yönetimlerine sözde öznellik kazandırmaya çalıştığından şüphemiz yok. Bu dostane olmayan eyleme cevaben Ukrayna, 1963 tarihli Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi’nin 2. maddesi uyarınca, konsolosluk ilişkilerini kesmeden Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurur.”

Açıklamada, ayrıca Ukrayna’nın Esed rejimine karşı ticari ambargo dahil Suriyeli tüzel kişiler ve şahıslara yönelik yaptırım uygulama sürecini başlattığı da aktarıldı.

Esed rejiminin dün sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını resmi olarak tanıdığı açıklanmıştı.