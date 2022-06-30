Scholz, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı basın toplantısında zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla dünyadaki siyasi durumun değiştiğini belirten Scholz, NATO’nun yeni stratejik konseptle bu durumla ilgili doğru sonuçlar çıkardığını ifade etti.

Şansölye Scholz, ittifak bölgesinin savunulması ve ülkelerin karşılıklı yardım garantisi vermesi gibi NATO’nun temel görevlerinin değişmediğine işaret ederek, “Moskova’ya bakış açısının yeniden değişmesi yenidir. Rusya, saldırgan politikasıyla Avrupa ve ittifak için yeniden tehdit oluşturuyor, uluslararası düzeni tehdit ediyor" dedi.

NATO’nun, özellikle de doğu kanadının güvenliği için savunma kabiliyetini arttırdığını vurgulayan Scholz, NATO’nun Baltık ülkelerinde, Polonya, Slovakya, Romanya, Çekya’da varlığını arttırdığını ifade etti.

Scholz, Almanya’nın NATO’nun kuzey ve doğu kanadını güçlendirmek için katkıda bulunacağının altını çizdi.

Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği

Zirve kapsamında ikili görüşmeler yaptığını ve bu bağlamda Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’nın liderleriyle görüştüğünü anlatan Scholz, Kuzey Makedonya’nın Avrupa Birliği (AB) yolundaki engellerin kaldırılması konusunda ümitli olduğunu söyledi.

Scholz, AB dönem Başkanı Fransa’nın iki tarafın duyarlılıklarını dikkate alan bir teklif sunmasıyla ihtilafın çözümüne yaklaştıklarını ifade ederek, ilgili ülkelerin bu teklifi inceleyeceğini aktardı.

Almanya’nın Ukrayna’ya yaptığı silah yardımına da değinen Scholz, “Yaptığımızın doğru olduğuna inanıyorum. Kendisini savunması için Ukrayna’ya silah gönderiyoruz" dedi.

Scholz, Ukrayna’ya silah sağlamaya devam edeceklerini yineleyerek, bu konuda partner ülkelerin özellikle ABD’nin tedarik ettiği silahlarla uyum içinde olduklarını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşında masum insanların öldürüldüğünü, büyük yıkımların yaşandığını, bu savaşın ülkenin geleceğini yok ettiğinden Rusya için de bir anlamı olmadığını aktaran Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bu savaşı sonlandırması çağrısında bulundu.

"Rusya Devlet Başkanı'nın NATO’yu emperyalist hırsları olmakla suçlayan açıklamasına cevabınız nedir?" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Scholz, “Dürüst olmak gerekirse bu çok gülünç. NATO bir savunma ittifakıdır. Başka ülkelere saldırmaz ve böyle düşüncesi de yok. Çevresindeki hiç kimse için de tehdit değil" dedi.

Scholz, aksine, Putin’in emperyalizmi, politikasının amacı haline getirdiğini kaydetti.