Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son bir günde Ukrayna ordusu tarafından Rus güçlerinin 4 saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı.

Gün içerisinde meydana gelen çatışmalarda, 40 Rus askeri ile 43 askeri teçhizatının imha edildiği bilgisine de yer verildi.

Ayrıca Ukrayna hava kuvvetleri, gün içerisinde iki seyir füzesi, bir helikopter, bir Su-34 ve bir Su-35 savaş uçakları ile İl-22 hava kontrol uçağını da imha etti.