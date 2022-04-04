Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 04:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Son bir günde Rus güçlerinin 4 saldırısı püskürtüldü
Ukrayna ordusu, son bir günde Rus güçlerinin dört saldırısını püskürttüklerini ve gün içerisinde meydana gelen çatışmalarda 40 Rus askeri ile 50’ye yakın askeri aracın yok edildiğini açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son bir günde Ukrayna ordusu tarafından Rus güçlerinin 4 saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı.
Gün içerisinde meydana gelen çatışmalarda, 40 Rus askeri ile 43 askeri teçhizatının imha edildiği bilgisine de yer verildi.
Ayrıca Ukrayna hava kuvvetleri, gün içerisinde iki seyir füzesi, bir helikopter, bir Su-34 ve bir Su-35 savaş uçakları ile İl-22 hava kontrol uçağını da imha etti.
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