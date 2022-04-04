Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 02:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya'da bulunan 7 tonluk mühimmat imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Libyalı mayın imha ekipleri, Trablus'un güneyindeki Mizdah bölgesinde 7 ton patlamamış mühimmat ve mayın buldu. Patlayıcılar, askeri arazide fünye düzeneği ile kontrollü şekilde imha edildi.
Libya merkezli "February" televizyon kanalının haberine göre, Libya Ordusu Askeri Mühendislik Müdürlüğüne bağlı ekipler, sivil yerleşimlerden temizlenen 7 tonluk mühimmatı, fünye düzeneği ile uzaktan kontrollü bir şekilde patlattı.
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'a yönelik saldırılarından kalan patlayıcıları temizleme ve imha çalışmalarına uzun süredir devam ediyor.
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