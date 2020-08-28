Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Ukrayna sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına kapattı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ukrayna, koronavirüs vakalarının hızla artması sebebiyle sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına 28 Eylül'e kadar kapattı.
Vakaların hızla arttığı Ukrayna’da, son bir haftada günde 2 binden fazla yeni vaka tespit ediliyor.
Vakalar artınca ülkede yeni önlemler alındı. Buna göre, yabancıların ülkeye girişi 28 Eylül'e kadar geçici olarak yasaklandı. Ukrayna’nın aldığı yeni önlem kararında istisnai uygulamalar mevcut.
Ukrayna vatandaşlarının birinci derece akrabaları, ülkede resmi çalışma izni olanlar ve ülkeye eğitim için gidenler yeni karardan etkilenmeyecek.
Ukrayna üzerinden transit geçerek ülkeden iki gün içinde ayrılacak olanlar, davet edilen sanatçı ve sporcular da ülkeye girebilecek.
Etiketler: ukrayna koronavirüs önlemleriSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:58
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