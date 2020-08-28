Vakaların hızla arttığı Ukrayna’da, son bir haftada günde 2 binden fazla yeni vaka tespit ediliyor.

Vakalar artınca ülkede yeni önlemler alındı. Buna göre, yabancıların ülkeye girişi 28 Eylül'e kadar geçici olarak yasaklandı. Ukrayna’nın aldığı yeni önlem kararında istisnai uygulamalar mevcut.

Ukrayna vatandaşlarının birinci derece akrabaları, ülkede resmi çalışma izni olanlar ve ülkeye eğitim için gidenler yeni karardan etkilenmeyecek.

Ukrayna üzerinden transit geçerek ülkeden iki gün içinde ayrılacak olanlar, davet edilen sanatçı ve sporcular da ülkeye girebilecek.