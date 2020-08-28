Japonya'nın ekonomisini on yıllarca süren durgunluktan kurtarma vaadiyle Başbakanlığa gelen Şinzo Abe, görevinden istifa etti. Peki, geçen pazartesi günü Japonya'nın 'kesintisiz en uzun süre görev yapan başbakanı' unvanını kazanan Şinzo Abe kim? Neden istifa etti?

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Siyasete yakın bir aile

21 Eylül 1954'te Tokyo'da doğan ve siyaset ile iç içe bir ailede yetişen Şinzo Abe'nin babası bir dönem dışişleri bakanı, dedesi ise başbakan olarak görev yaptı.

1977'de Seikei Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan Şinzo Abe, eğitimini ABD'de sürdürdü. Kaliforniya Üniversitesinde Siyaset Bilimi eğitimi alan Japon siyasetçi, 1979'de ülkesine geri döndü.

Şinzo Abe, kariyerine 1982-1986 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında babasına yardımcı olarak adım attı.

1987-1989 arasında ise Liberal Demokrat Partisinde Genel Sekreter görevini yürüttü.

2006'da ilk kez başbakan oldu

1993'te Japonya parlamentosuna milletvekili seçilen Şinzo Abe, 2000 yılında ilk kez bakan olarak atandı. Daha sonra Bakanlar Kurulunda farklı görevlerde bulundu ve 2006'nın eylül ayında 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'nın en genç başbakanı oldu.

Japonya Başbakanı Abe istifa edecek iddiası

Liberal Demokrat Partisinin 29 Haziran 2007'de düzenlenen seçimleri kaybetmesinden sonra Şinzo Abe, hükümetini sarsan bir dizi skandal ve Senatoda çoğunluğu kaybetmesinden sonra 2007'nin eylül ayında istifa etti. O tarihten sonra 5 yıl boyunca siyasetten uzak kaldı.

5 yıl aradan sonra yeniden gelen başbakanlık

Daha sonra Liberal Demokrat Partisinin başkanlığına geri dönen Şinzo Abe, 26 Eylül 2012'de parlamentodaki muhalefetin lideri oldu.

Liberal Demokrat Partisinin erken seçimde elde ettiği büyük zaferden sonra 26 Aralık 2012'de ise ikinci kez Japonya başbakanıydı artık.

Ertesi yıl, Japonya ekonomisini durgunluktan kurtarmak adına 'Abenomi' olarak bilinen ekonomik reform planını hayata geçirmek için harekete geçti. Ancak kısa bir süre boyunca başarılı olan ekonomi politikaları, uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmekte başarısız kaldı.

Şinzo Abe'nin partisi, 2014'ün aralık ayında düzenlenen erken seçimden ise birinci çıkarak parlamentodaki sandalyelerin yüzde 61'ini kazandı.

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Pearl Harbor limanını ziyaret eden ilk Japon lider

Milliyetçi eğilime sahip Japon siyasetçi, başbakanlık döneminde Çin, Kuzey ve Güney Kore gibi Japonya'ya komşu ülkelerle ilişkilerde zor sınavlar verdi.

Şinzo Abe'nin döneminde yaşanan ilklerden biri, 2015'te Japonya'nın 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sınır ötesine asker göndermek için tezkere onaylamasıydı.

2016'da ise Şinzo Abe, ABD'nin Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor limanı ve askeri üssünü ziyaret eden ilk Japon lider oldu.

2017'nin ekim ayında düzenlenen erken seçimde Şinzo Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Partisi, yeni bir zafere imza attı. Parlamentoda 465 sandalye elde eden siyasetçi, yasama organının 3'te 2'sinden fazlasıyla mutlak çoğunluğu elde etmeyi başardı.

Sadece bu kadar da değil. Şinzo Abe, 2018'in mayıs ayında Çin Lideri Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bir ilke daha imza attı. Kore Yarımadası'ndaki durumu ele alan iki lider, ilk kez telefonla görüşmüş oldu.

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Sağlık sorunları nedeniyle istifa etti

Geçen yılın temmuz ayında düzenlenen seçimlerde de parlamentonun üst kanadında çoğunluğu elde eden 65 yaşındaki Şinzo Abe, pazartesi günü 8 yıl boyunca görevde kalmayı başararak Japonya'nın en uzun süre kesintisiz görev yapan başbakanı oldu.

Aynı gün başkent Tokyo'daki bir hastaneyi ziyaret etmesi ise kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi. Bunun üzerine ziyaretin, önceki hafta yapılan sağlık kontrolünün devamı niteliğinde rutin bir durum olduğu açıklandı.

Kronik bağırsak iltihabı hastalığı olan Şinzo Abe, bugün düzenlediği basın açıklamasında da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını duyurdu.