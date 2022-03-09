Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın 14. gününde karşı tarafın kayıp verileri güncellendi.

Hayatını kaybeden Rus asker sayısı 12 bini geçerken; Rusya’ya ait 49 uçak, 81 helikopter, 317 tank, 1070 zırhlı araç, 120 topçu sistemi, 482 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.