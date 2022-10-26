Önce Rusya, "kirli bomba" iddiasını ortaya attı.

Ukrayna'nın radyoaktif madde içeren bomba kullanmaya hazırlandığını öne sürdü.

İddiayı yalanlayan Kiev, Moskova'yı "sahte bayrak" operasyonu yürütmekle suçladı.

Peki, "sahte bayrak" ne demek?

"Sahte bayrak", karşı tarafı suçlamak amacıyla düzenlenen siyasi ve askeri eylemler için kullanılan bir terim.

Ülkeler, istihbarat birimleri ve gizli örgütler eliyle kendilerine saldırı düzenliyor ve suçu düşmana atıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana da taraflar birbirlerini bu tür eylemlerde bulunmakla suçluyor.

Korsanların tuzağından geliyor

"Sahte bayrak" terimi ilk kez 16'ncı yüzyılda kullanıldı.

Korsanlar, ticaret gemilerini kandırıp yaklaşmalarını sağlamak için dost bir ülkenin bayrağını dalgalandırıyordu.

Zamanla, karşı tarafı suçlamak için planlanan saldırılar "sahte bayrak" operasyonu olarak adlandırıldı.

Nazi ajanları kullanmıştı...

Tarihte bir çok örneği var. Bunlardan biri, Almanya'nın Polonya'yı işgali.

1939 yılında 'Nazi Almanyası'nın ajanları Polonyalı gibi giyinerek sınıra yakın bir Alman radyo istasyonunu bastı. Almanya karşıtı yayın yaptı.

Saldırıyı Polonyalı sabotajcıların yaptığı izlenimini vererek, Polonya'nın işgali haklı gösterilmeye çalışıldı.