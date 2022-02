Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere İlişkin Viyana Belgesi doğrultusunda, Rusya’dan açıklama beklediklerini belirtti.

Viyana Belgesi’ne göre, Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki faaliyetlerine dair detaylı açıklama yapması gerektiğine işaret eden Kuleba, "Rusya'dan, Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde ve geçici olarak işgal edilen Kırım'daki askeri faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmasını istedik. Rusya’nın yanıt vermek için 48 saati var." ifadesini kullandı.

Russia has 48 hours to reply. In case of absence of reply or its insufficiency/irrelevance, Ukraine will address Russia, as well as other participating states of the Vienna Document, in order to convene an extraordinary meeting where Russia will have to provide explanations 3/4