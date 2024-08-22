Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 22.08.2024 23:11

Ukrayna, Rusya’ya ait yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu

Ukrayna, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı’na düzenlediği saldırıda yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu.

Ukrayna, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı’na saldırı düzenledi. Saldırıda, 30 yakıt tankı taşıyan feribot vuruldu. Saldırı sonrası limanda yangın çıktı. Limanın bulunduğu Temryuk kasabasının yöneticisi Fyodor Babenkov, saldırıyı doğruladı.

Kuban Bölgesi Operasyonel Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, feribotta akaryakıt tanklarının yüklü bulunduğu belirtilerek, "Kavkaz Limanı'nda demiryolu taşımacılığında kullanılan akaryakıt tanklarının yüklü olduğu feribot, saldırı düzenlenmesi sonucu battı" denildi.

Saldırı sonrası limandaki tüm çalışanlar tahliye edilirken, yangınla mücadele için 100’den fazla itfaiyeci ve özel bir tren bölgeye gönderildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük çıkış noktalarından biri olarak bilinen Kavkaz Limanı, hem ihracat hem de Kırım'a yakıt ikmali için gemilere hizmet veriyor.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Evli erkekler daha sağlıklı yaşlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:26
İstanbul'da 9 katlı otelde yangın
23:10
Evli erkekler daha sağlıklı yaşlanıyor
23:08
Nepal'de TikTok'a erişim yasağı 9 ayın ardından kaldırıldı
23:12
Bakan Yerlikaya: Tüm suçluları ve suç odaklarını gün ışığına hasret bırakacağız
23:07
Rusya Başsavcılığı: Eski Nazi askeri Hunka'yı Interpol'ün arananlar listesine aldırdık
22:39
ABD'de hastaneye 'Kafatası kemiğimi kaybettiniz' davası
İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Ukrayna, Rusya’ya ait yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu
Ukrayna, Rusya’ya ait yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ