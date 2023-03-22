Ukrayna Acil Durumlar Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri, Zaporijya kentinde saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 32 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşılarak "3'ü çocuk 27 kişi hastaneye kaldırıldı. 5 kişiye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Bir kişi öldü." açıklamasında bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Saldırıda yaralanan kadın yaşadıklarını anlattı

Zaporijya'da Rus saldırıların düzenlendiği bir konutta yaşayan ve hafif yaralanan 86 yaşındaki Valentina adlı kadın, yaşadıklarını anlattı.

Saldırı sırasında evde kızı ve damadıyla beraber bulunduğunu dile getiren Valentina, "Kızım ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakımda. Evde her yerde kan var." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgesinde çok sayda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

İhtiyaç sahibi insanlar için kurulan çadırlarda sıcak yemek ikram ediliyor.