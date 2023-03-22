Abubakar, dilekçesinde, Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) ile iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) ve seçimi kazanan eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu'yu davalı olarak gösterdi.

Tinubu'nun seçimde kullanılan yasal oyların çoğunluğuyla usulüne uygun olarak seçilmediğini savunan Abubakar, Tinubu'nun seçimin galibi olarak ilan edilmesinin "2022 seçim yasası hükümlerine uyulmaması nedeniyle geçersiz" olduğunu ileri sürdü.

Muhalif İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi de dün Tinubu'nun zaferini geçersiz kılmak için mahkemeye başvurmuştu.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, devlet başkanlığı için 18 aday yarışmıştı. Seçimde, APC'den Tinubu 8 milyon 794 bin 726 oy, Tinubu'nun en büyük rakibi ana muhalefet partisi PDP'nin adayı Abubakar 6 milyon 984 bin 520 oy ve LP adayı Obi 6 milyon 101 bin 533 oy almıştı.