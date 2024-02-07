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Dünya
AA 07.02.2024 13:57

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e füze saldırıları sonucunda 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın bugün başkente gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucunda 4 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e füze saldırıları sonucunda 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kiev'in Golosiyiv ilçesindeki 18 katlı bir apartmana füze ile saldırması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Vitaliy Kliçko, Golosiyiv'de 32, bir diğer saldırı sonucu Dnipro ilçesinde ise 3 kişi olmak üzere toplam 35 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Rusya'nın başkent Kiev'in yanı sıra Mikolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgelerine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

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