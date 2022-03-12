Kiev polisinden yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 07.00 civarında Vasılkiv'deki askeri havaalanının bulunduğu bölgeye Rus birlikleri güçlü hava saldırısı düzenledi.

En az 6 füzenin fırlatıldığı saldırı sonucunda bölgedeki bir petrol deposu alev aldı ve mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi.

Kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede polis, hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

17'nci gününde saldırılar devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 17'nci gününde Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e her geçen gün daha çok yaklaşıyor.

Rus ordusunun Kiev'e ilerleyişi devam ederken, başkentte gece saatlerinde yeniden siren sesleri yükseldi.

Ukrayna birlikleri de aktif savunma pozisyonunu koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşma yaptı. Batının Kırım’ın işgalinde gerekli hassasiyeti göstermediğini, gereken desteği vermediğini kaydederek, Ukrayna’nın haklı davasında yalnız bırakıldığını söyledi.

Savaş bölgesinde yaşayan insanlar komşu ülkelere gitmeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana çatışmaların yaşandığı bölgelerden 223 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Türklerin de yurda dönüşü devam ediyor. Bugüne kadar 14 bine yakın kişi Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarıyla Türkiye'ye getirildi.