Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya, son 24 saatte Ukrayna’ya 24 hava ve 3 füze saldırısı düzenledi
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son bir günde düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.Rus askerlerinin son 24 saatte Ukrayna askerlerinin mevzisine 24 hava saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Rusya Çasov Yar ve Zaporijya şehirlerine 3 füze ile saldırdı." denildi.
Açıklamada, Rus güçlerinin Sumı bölgesinin Ulanove köyünün altyapısı dahil sivil altyapılara çoklu namlulu roketatarlarla 55’ten fazla saldırı düzenlediği kaydedildi.
Rus askerlerin, Donetsk bölgesindeki saldırılarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, "Düşman, Bahmut yönünde ilerlemeyi sürdürüyor. Bahmut şehrine saldırıyor." ifadesi kullanıldı.
Saldırıların püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus askerlerin ve teçhizatın yoğunlaştığı bölgeleri 13 kez vurduğu kaydedildi.
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