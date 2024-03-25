Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2024 13:40

Ukrayna: Rusya Kiev'e balistik füzelerle saldırdı

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzelerle saldırdığı bildirildi.

Ukrayna: Rusya Kiev'e balistik füzelerle saldırdı

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son 5 gün içinde üçüncü kez Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Popko, "Düşman saat 10.30 sularında işgal altındaki Kırım topraklarından 2 balistik füze ateşledi. Her iki füze hava savunma sistemlerimizce imha edildi." ifadesini kullandı.

Füze parçalarının düştüğü Peçersk, Solomen, Dnipro ve Golosiyiv ilçesinde bazı binaların hasar gördüğünü kaydeden Popko, biri çocuk 4 kişinin yaralandığını aktardı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın 9 "Şahed" model insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından 8 İHA'nın Mikolayiv ve Odessa bölgeleri üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da Rusya'nın Mikolayiv ve Odessa bölgelerine füze ve İHA saldırıları düzenlediği bildirildi.

Rus ordusunun Odessa bölgesindeki Ukrayna hava savunma sistemlerine hasar vermek amacıyla Karadeniz'den X-31P model uçaksavar füze ateşlediği aktarılan açıklamada, füzenin havada savaş kabiliyetini kaybettiği, saldırıda can kaybı ve hasar olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya birkaç dalga halinde "Şahed" İHA'larla saldırdığı kaydedilerek, Odessa ve Mikolayiv bölgelerinde dörder İHA'nın düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Saldırıda bir İHA'nın hedefe ulaştığı aktarılan açıklamada, "Düşman Mikolayiv bölgesinde bir enerji tesisini vurdu, tesiste çıkan yangın itfaiyeciler tarafından hızlıca söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mikolayiv'de vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir evin hasar gördüğü, olay yerinde yangın çıktığı, patlama sonucu çevredeki evlerin camlarının kırıldığı ve ilk belirlemeye göre 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Odessa bölgesinde de İHA enkazının bir enerji tesisine hasar verdiği belirtilen açıklamada, olay yerinde çıkan yangının bölge merkezinin bir kısmında ve çevredeki yerleşim yerlerinde elektrik kesintilerine neden olduğu aktarıldı.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya Kiev
Sıradaki Haber
Gazze için kendini yakan ABD'li asker Bushnell anısına Pakistan'da su kuyusu açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:05
İsrail Savaş Kabinesi üyesi, ABD'nin karşı çıkması halinde Refah'a kara saldırısı olmayacağını savundu
14:00
Gazze'de ölü sayısı 32 bin 333'e yükseldi
13:58
Bakan Yumaklı: Su zengini olmadığımız için suyumuzu verimli kullanmamız gerekir
13:50
Guterres: İsrail'in Refah'a saldırısı "insani bir felakete" neden olacak
13:46
"Yarısı Bizden Kampanyası"nda ilk temel Üsküdar Salacak'ta atıldı
13:38
Gazze için kendini yakan ABD'li asker Bushnell anısına Pakistan'da su kuyusu açıldı
Uyuşturucuyla mücadelede jandarmanın en büyük yardımcısı dedektör köpekler
Uyuşturucuyla mücadelede jandarmanın en büyük yardımcısı dedektör köpekler
FOTO FOKUS
İnce'den CHP'ye DEM tepkisi: Atatürk'ün böyle partisi mi olur?
İnce'den CHP'ye DEM tepkisi: Atatürk'ün böyle partisi mi olur?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ