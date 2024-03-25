Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2024 13:11

İsrail devlet televizyonu: Bazı ülkeler Tel Aviv'e mühimmatı kesti, sessiz boykot yürütüyor

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'e bazı ülkelerin askeri mühimmat sağlamayı çoktan bıraktığı ve "sessiz boykot" yürüttüğü iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu: Bazı ülkeler Tel Aviv'e mühimmatı kesti, sessiz boykot yürütüyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail, savaşta ihtiyaç duyduğu ve son dönemde tedarikinde zorlandığı silah ve ham madde elde etmenin farklı yollarını arıyor.

KAN'a konuşan askeri bir kaynak, bazı Müslüman ve İsrail karşıtı ülkelerin eleştirilerinin, İsrail'in askeri mühimmat ve savaş araçlarının transferini tehlikeye attığını iddia ederek, "Refah'a operasyon konusunda ABD ile yaşanan gerginliğin ve Gazze'deki insani sorunun, Amerika'nın İsrail'e aynı yoğunlukla yardım etmeye devam etme isteğini etkileyeceği yönünde endişeler var" dedi.

Söz konusu kaynak, bazı ülkelerin halihazırda İsrail'e askeri mühimmat sağlamayı bıraktığını ve "sessiz boykot" uyguladığını ifade etti.

İsrail'e donanma gemileri için silah satan İtalya'nın ve kritik önemdeki çipler ve Demir Kubbe'de kullanılan alt bileşenleri sağlayan Kanada'nın çekimser davrandığı ifade edildi.

Bazı ülkelerden tehdit

Fransa ve Almanya'nın da boykot ve teçhizat tedarikini durdurma tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

Askeri teçhizat konusunda İsrail'in asıl dayanağının ABD olduğunu vurgulayan kaynak, ABD'den halen yardımlar geldiğini ancak Refah'a operasyonun bu durumu etkileyebileceğini söyledi.

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da yetkililerle temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in, Washington yönetiminden savaş uçakları, silah sistemleri ve mühimmat dahil çok sayıda askeri malzeme talep edeceği bildirilmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Güney Afrika'da aslanlar, artan sırtlanlar karşısında yaşam mücadelesi veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:05
İsrail Savaş Kabinesi üyesi, ABD'nin karşı çıkması halinde Refah'a kara saldırısı olmayacağını savundu
14:00
Gazze'de ölü sayısı 32 bin 333'e yükseldi
13:58
Bakan Yumaklı: Su zengini olmadığımız için suyumuzu verimli kullanmamız gerekir
13:50
Guterres: İsrail'in Refah'a saldırısı "insani bir felakete" neden olacak
13:46
"Yarısı Bizden Kampanyası"nda ilk temel Üsküdar Salacak'ta atıldı
13:40
Ukrayna: Rusya Kiev'e balistik füzelerle saldırdı
Uyuşturucuyla mücadelede jandarmanın en büyük yardımcısı dedektör köpekler
Uyuşturucuyla mücadelede jandarmanın en büyük yardımcısı dedektör köpekler
FOTO FOKUS
İnce'den CHP'ye DEM tepkisi: Atatürk'ün böyle partisi mi olur?
İnce'den CHP'ye DEM tepkisi: Atatürk'ün böyle partisi mi olur?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ