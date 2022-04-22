Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, dün Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapıldığını, bu çerçevede 19 Ukraynalının Rusya'nın esaretinden kurtarıldığını duyurdu.

Vereşçuk, "Yine bir esir değişimi daha yapıldı. 10'u asker (2 subay) ve 9'u sivil toplam 19 Ukraynalı yurda dönüyor. Bu sefer serbest bırakılanlar arasında yaralılar var ve bu çok önemli. Onlar tedavi edilecek ve rehabilitasyon sürecinden geçirilecek" dedi.

Vereşçuk, serbest bırakılan Rus esirleri hakkında bilgi vermedi.