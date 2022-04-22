Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 19 Ukraynalı esaretten kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi yapıldığı aktarıldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, bu çerçevede 19 Ukraynalının Rusya'nın esaretinden kurtarıldığını duyurdu.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, dün Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapıldığını, bu çerçevede 19 Ukraynalının Rusya'nın esaretinden kurtarıldığını duyurdu.
Vereşçuk, "Yine bir esir değişimi daha yapıldı. 10'u asker (2 subay) ve 9'u sivil toplam 19 Ukraynalı yurda dönüyor. Bu sefer serbest bırakılanlar arasında yaralılar var ve bu çok önemli. Onlar tedavi edilecek ve rehabilitasyon sürecinden geçirilecek" dedi.
Vereşçuk, serbest bırakılan Rus esirleri hakkında bilgi vermedi.
Son Haberler
- 12:07
- 12:09
- 11:59
- 11:59
- 11:56
Sıradaki Haber
Ukrayna'ya ait nakliye uçağı düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz