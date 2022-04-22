ILO'nun 1930 tarihli "Zorla Çalıştırma Sözleşmesi" ile 1957 tarihli "Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi" onaylayarak yürürlüğe girdi.

Onayla birlikte Çin yönetimi, yetki alanı içinde tüm zorla çalıştırma biçimlerini ortadan kaldırmayı, tüm vatandaşlarına çalışma özgürlüğü tanımayı taahhüt ediyor.

1930 tarihli sözleşme, zorla çalıştırmanın her türlü biçimi yasaklarken devletlere zorla çalıştırmayı suç haline getiren kanuni düzenlemeleri yapma zorunluluğu getiriyor.

1957 tarihli sözleşme ise zorla çalıştırmanın "siyasi ikna ve eğitim aracı olarak veya siyasi görüşlerin ifadesini, yerleşik siyasi, sosyal ve ekonomik sitemlere muhalif ideolojik görüşleri cezalandırmak için kullanılmasını" yasaklıyor.

Sözleşme, zorla çalıştırmanın, "ırksal, sosyal, ulusal ve dini ayrımcılık aracı olarak kullanılamayacağını" öngörüyor.