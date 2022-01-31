Moskova-Kiev hattı gergin.

Bir yandan savaş senaryoları yazılıyor, diğer yandan diyalog mesajları geliyor.

İki ülke arasındaki yüksek tansiyona karşın çelişkili açıklamalar ise soru işaretlerini artırıyor.

İşgal yok diyen Rusya, sınırda tatbikatlar yapıyor

"Ukrayna'yı işgal etmenin" söz konusu olmadığını savunan Moskova, sınır bölgelere asker sevkiyatını sürdürüyor.

Doğu sınırına 100 bin asker konuşlandıran Rusya, Belarus'a da SU-35 savaş uçakları gönderiyor, art arda tatbikatlar yapıyor.

'İşgale hazırlık' haberlerini ise 'yalan haber' olarak nitelendiriyor.

Ukrayna'dan destek çağrısı

Krizin merkezindeki Ukrayna "artan tehdit" karşısında NATO ve Batı blokuna destek çağrısı yaptı.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy geçen cuma günü yaptığı açıklamada, "Batıda sanki Ukrayna'da yarın savaş çıkacakmış gibi bir hava var, ama durum böyle değil" dedi.

Panik olmayı gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayan Zelenskiy, ülkesi için NATO dışında güvenlik garantisi görmediklerini ifade etti.

Krizin merkezindeki diğer ülke ABD

Amerika Birleşik Devletleri ise krizin merkezindeki ülkelerden.

Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya birlik sokmasını "işgal" olarak tanımlayacağını her fırsatta dile getirdi.

Cenevre görüşmelerinde sürekli "diyalog" açıklaması yapan Washington, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker göndereceğini açıkladı.

Bölgede olası konuşlandırma için 8 bin 500 askeri de teyakkuza geçirdi. Rusya'ya yönelik yaptırımlar ile tehdit dilini güncel tuttu.

Kuzey Avrupa'da askeri varlığını artırmayı hedefleyen İngiltere de ABD gibi, Rusya'yı, sürekli dezenformasyon yaymakla itham etti.

Rus istihbaratının planın bir parçası olarak bazı eski Ukraynalı politikacılarla temas halinde olduğunu öne sürdü.