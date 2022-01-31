Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da maden ocağında patlama: 1 ölü, 8 yaralı
[Temsili fotoğraf: AA]
Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Tkibuli'deki Mindeli ocağında yaşanan patlamada yaralanan 9 maden işçisinden biri hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi de başkent Tiflis'teki Yanık Merkezi'ne nakledildi.
Tiflis Yanık Merkezi Müdürü Guga Kibaşidze yaralıların sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah erken saatlerde 8 madenci getirildi. Tahminen metan gazı patlaması sonucu çeşitli yaralar aldılar. 3 kişi yoğun bakım bölümüne yerleştirildi, birinin durumu özellikle ağır." dedi.
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