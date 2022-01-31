Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolivya'da otobüs uçuruma devrildi: 11 ölü, 18 yaralı
[Temsili fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Ülkenin orta kesiminde iki gün önce, Kami köyünden Cochabamba kentine giden bir otobüs, köy yakınlarında mekanik arıza nedeniyle yoldan çıkarak 200 metrelik uçuruma devrildi.
Yetkililer kazada, 11 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını açıkladı.
Etiketler: Bolivya Trafik Kazası
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