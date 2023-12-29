Ukrayna: Rusya, bugünkü saldırılarda kritik öneme sahip altyapımızı ve tesislerimizi hedef aldı

Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya İHA ve füze saldırıları düzenlediğine işaret eden Zalujnıy, "Kritik öneme sahip altyapı, sanayi ve askeri tesisler saldırıya uğradı." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına 36 "Şahed" model İHA'larla saldırdığına dikkati çeken Zalujnıy, Rusya'nın saat 06.00 sularında da 18 Tu-95MS uçağından en az 90 seyir füzesi fırlattığını kaydetti.

Rusya'nın Kursk bölgesinden havalanan Tu-22M3 uçaklarının Ukrayna'nın kuzey ve merkez bölgeleri yönünde Х-22/Х-32 tipi seyir füzeleri fırlattığını belirten Zalujnıy, Rus birliklerinin S-300 güdümlü füzeleriyle Harkiv bölgesine saldırdığına dikkati çekti.

Zalujnıy, açıklamasında "Düşman işgal altındaki Kırım ve Rusya'nın Kursk ve Belgorod bölgelerinden S-300, S-400, İskender-M olmak üzere en az 14 balistik füze fırlattı." ifadesine yer verdi.

Saat 06.30 sıralarında 5 MiG-31K uçağının Astrahan bölgesinden havalandığının tespit edildiğini belirten Zalujnıy, bu uçakların 5 X-47M2 Kinjal aerobalistik füze ateşlediğini aktardı.

Zalujnıy, Rusya'nın Su-35 taktik uçaklarından 4 Х-31P ve bir Х-59 uçaksavar füzesi fırlattığını belirterek, "İlk belirlemelere göre, bu gece düşman, Ukrayna'ya yönelik 158 hava saldırı aracı kullandı. Hava Kuvvetleri, diğer birimlerle işbirliğinde 27 Şahed İHA'yı, 87 seyir füzesini imha etti." değerlendirmesinde bulundu.