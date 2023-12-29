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Dünya
AA 29.12.2023 14:56

Almanya'da kamyon yayalara çarptı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Passau kentinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Almanya'da kamyon yayalara çarptı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AFP]

Ülke basınındaki haberlere göre, Passau merkezinde bir kamyon yayalara çarptı.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 kadın yaşamını yitirdi, şoförün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alman televizyon kanalı ARD'ye bağlı Bayrischer Runfunk medya kuruluşunun haberinde, Niederbayern Emniyet Müdürlüğünün şimdilik olayın bir kaza olduğunu varsaydığı ve kamyon şoförünün sağlık sorunlarının olabileceği belirtildi.

Kazanın yaşandığı bölge ve Schanzl Köprüsü trafiğe kapatıldı.

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