Hizbullah, İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde yer alan Hadab Yarun'a art arda 2 defa, Dovev yerleşim birimindeki askeri noktaya da uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgesinde yer alan askeri noktalarına 8 Ekim'den bu yana "Burkan füzeleri" ve diğer farklı silahlarla saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu ise Hizbullah'ın saldırılarına savaş uçakları, ağır topçu ve tank atışları ile karşılık veriyor.

Saldırılar nedeniyle her iki tarafın sınır bölgesinde yaşayan on binlerce sivil evlerini terk edip güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda 129 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.