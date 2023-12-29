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Dünya
AA 29.12.2023 13:05

Ukrayna: Rusya, başta Kiev olmak üzere farklı bölgelere yoğun füze saldırısı düzenledi

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Harkiv, Lviv, Odessa, Zaporijya ve Dnipro'ya yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna: Rusya, başta Kiev olmak üzere farklı bölgelere yoğun füze saldırısı düzenledi

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın sabah saatlerinde başkent Kiev'e füze saldırısı düzenlediğini, evlerin, arabaların hasar gördüğünü, bir depo binasında yangın çıktığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın sabah düzenlediği saldırılar sonucunda Kiev'de 7 kişinin yaralandığını, bir depo binasında yangın çıktığını ve Lukyanivska metro istasyonunun hasar aldığını aktardı.

Kiev'in Şevçenko semtinde füze parçalarının düşmesi sonucu hasar gören deponun enkazında 3 kişinin mahsur kaldığını bildiren Kliçko, 3 kişinin kurtarıldığını, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

"Harkiv'e 20'den fazla saldırı gerçekleştirdi"

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından, Rus ordusunun sabah saatlerinde bölgeye S-300 füzeleriyle 20'den fazla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sinegubov, saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını, bir tıbbi tesis, depolar, sivil işletmeler ve diğer sivil altyapının hasar gördüğünü kaydetti.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kipper, sosyal medya hesabından, Rusya'nın bölgeye bu gece düzenlediği İHA saldırılarının ardından sabah saatlerinde füzelerle saldırdığını ifade etti.

Füzelerin evlere isabet ettiğini belirten Kiper, "Saldırı sonucunda 2 kişi öldü, 2'si çocuk olmak üzere 15 kişi yaralandı. 2 yaralının durumu ağır." bilgisini verdi.

Kiper, Rus ordusunun gece İHA'larla düzenlediği saldırılarda 10 "Şahed" tipi İHA'nın imha edildiğini, İHA parçalarının düşmesi sonucu bir apartmanın hasar gördüğünü, parçaların kullanılmayan bir işletme tesisine isabet ettiğini aktardı.

Evler, hastane, AVM hedef alındı

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Yuriy Malaşko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bu sabah bölgeye yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiğini ve Zaporijya şehrindeki bazı işletmeleri hedef aldığını belirtti.

Saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını ifade eden Malaşko, saldırılarda evlerin, apartmanların hasar aldığını kaydetti.

Malaşko, füzelerin düştüğü yerlerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Dnipro Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergey Lisak, Rusya'nın sabah düzenlediği füze saldırılarında ölenler olduğu, bir evin, bir katlı binanın ve doğum hastanesinin hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Lisak, bir füzenin alışveriş merkezine (AVM) isabet ettiğini, AVM'de yangın çıktığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bakanlık, Lviv şehrine de füze isabet ettiğini aktararak, patlamalarda konutların hasar gördüğünü, 1 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

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