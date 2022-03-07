Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna Rus gemisini vurdu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Odessa bölgesini savunan Ukrayna Donanma Kuvvetleri Rus gemisini vurdu.
Ukrayna, Karadeniz’de bir Rus savaş gemisini etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa’nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı.
Bratçuk, “Bir düşman gemisi daha eksildi” ifadesini kullandı.
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