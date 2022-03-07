Pentagon'da üst düzey bit yetkili, Rusya'nın saldırılar öncesi Ukrayna sınırına konuşlandırdığı güçlerinin yüzde 95'ini Ukrayna topraklarına sevk ettiğini söyledi.

Öte yandan Rusya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 600 füze fırlattığını açıkladı.

Rusya'nın "güçlü bir Ukrayna direnişi" ile karşı karşıya kaldığını belirten yetkili, Rus kuvvetlerinin hala Kiev, Harkiv, Çernigiv ve Mariupol'de ilerlemeye çalıştığını vurguladı.

Yetkili ayrıca Ukrayna halkının ülkenin çoğu yerinde hala iletişim, internet ve medya araçlarına sahip olduğunu ifade etti.