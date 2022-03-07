Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya dost olmayan ülke ve bölgelerin listesini açıkladı
[Fotoğraf: Reuters]
Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dostane olmayan" ülkeler listesini onayladı.
Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya'ya, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerin yer aldığı listenin onaylandığı açıklandı.
Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart'ta imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine, dostane olmayan ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmişti.
Etiketler: ABD Avrupa Birliği Güney Kore İngiltere Japonya Rusya
Son Haberler
- 15:01
- 15:02
- 14:55
- 14:48
- 14:44
Sıradaki Haber
Lavrion kampındaki PKK faaliyetleri bu kez Yunan medyasına yansıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz