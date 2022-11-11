Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11.11.22" tarihini yazdı.

11.11.22 ???????? — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 11, 2022

Telegram'daki "Herson Haberleri" adlı kanalda paylaşılan görüntüde ise bir Ukraynalı asker, Herson'a girdiklerini belirtti.

Herson merkezindeki idari binanın önünde yer alan anıtın temeline konulan Ukrayna bayrağı ile Avrupa Birliği bayrağı dikkati çekti.

Telegram'daki diğer bir görüntüde de bir yerleşim biriminde Ukrayna askerlerine çiçekler atıldığı ve köylülerin sarılarak ağladığı görüldü. Ukraynalı askerler, Rus güçlerinin kaldığı komuta merkezlerini ve kullandıkları eşyaları gösterdi.

Diğer yandan, farklı bir görüntüde ise bir Rus askeri, Herson'un sağ ve sol kıyılarını birbirine bağlayan Dnipro Nehri'ndeki Antonovskiy Köprüsü'nün havaya uçurulduğu görüntüyü paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının tümüyle Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesine karar vermişti.

Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle yasa dışı ilhak edilmişti.