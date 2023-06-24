Ukrayna ordusu: Kuvvetler doğu cephesinde ilerledi

Telegram'da yazan Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, Rusya'nın Wagner paralı askerleri tarafından aylarca süren çatışmalardan sonra geçen ay alınan Bakhmut kasabasının çevresindeki bir grup köyün yakınında bir saldırı başlatıldığını söyledi.

Maliar, "Bütün bu alanlarda ilerleme kaydettik" diye yazdı.

Tavria veya güney cephesi komutanı Oleksandr Tarnavskiy, Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesel merkezinin batısındaki Krasnohorivka yakınlarındaki bir bölgeyi kurtardığını söyledi.

Moskova'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerin 2014'te kontrolü ele geçirmesinden bu yana bölgenin Rus kontrolü altında olduğunu açıkladı.