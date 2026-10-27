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Dünya
AA 27.10.2026 09:19

Ukrayna Ombudsmanı, geçici ateşkes süreciyle ilgili bilgi verdi

Ukrayna Ombudsmanı Lubinets, ülkesinin, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle başlatılan ateşkese uyduğunu bildirdi.

Ukrayna Ombudsmanı, geçici ateşkes süreciyle ilgili bilgi verdi

Lubinets, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde gerçekleştirilecek insani yardım nedeniyle ateşkes sürecinin yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Ateşkesin Kiev saatiyle 03.00'te başladığını belirten Lubinets, "Sessizlik rejimi başladı, Ukrayna tarafı anlaşmalara uyuyor." ifadesini kullandı.

Bölgedeki gelişmeler konusunda kamuoyunu haberdar etmeye devam edeceklerini belirten Lubinets, "Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın arabuluculuğu ve koordinasyonuyla, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova ile birlikte yürüttüğümüz insani yardım misyonu çerçevesinde gerçekleşmektedir." bilgisini verdi.

Oleşki'deki ateşkes

Beyaz Saray'ın internet sitesinden önceki günlerde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan edeceklerini bildirmişti.

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