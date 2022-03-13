Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Lviv'deki saldırıda 35 kişi öldü, 134 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından yapılan füze saldırısında 35 kişinin öldüğü, 134 kişinin yaralandığı açıklandı.
Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında ölü sayısının 35, yaralı sayısının 134 olduğunu duyurdu.
Lviv Belediyesi, Rus ordusunun sabah saatlerinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze ile saldırı düzenlediğini açıklamıştı.
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