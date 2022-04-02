Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Irpin, Buça, Hostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Facebook hesabından, "Irpin, Buça, Hostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.
Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğinin altını çizdi.
Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığına işaret etti.
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