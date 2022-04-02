Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bölgesel olduğu kadar ekonomi, gıda krizi ve enerji açısından küresel etkileri de büyük.

ABD yönetimi Rusya'dan enerji ithalatına yasak getirirken, bunun benzin fiyatını daha da artırmaması için, stratejik rezervden 6 ay boyunca piyasaya günde 1 milyon varil petrol sürecek.

"Biden, petrol üretiminin artırılması için çaba harcıyor"

Enerji Uzmanı James Osborne, "Öyle görünüyor ki Başkan Biden petrol şirketlerinden üretimi artıracaklarına dair bazı garantiler alıyor. Sonbahara kadar üretimde salgın öncesi seviyeye yakın artış yaşanabilir. Ama Biden da biliyor ki bu geçici." değerlendirmesini yaptı.

Biden yönetiminin, yasak getirdiği Venezüela'dan bile petrol ithalatına devam ederek fiyatı dengede tutmak istediği konuşuluyor. Ancak uzmanlara göre bu çözüm değil.

Enerji Uzmanı, "Petrol, varil başına 100 dolara çıktığında, daha fazla kuyu açılır petrol bolluğu olur ve sonra fiyat düşer. Tarih boyunca hep böyle oldu. Bir ülkeye ambargonun kaldırılması yetmez. Çok büyük pazar. Üretim zaten artacaktır." dedi.

"Avrupa'da gaz fiyatı düşerse Asya'ya da sevkiyat yapılacak"

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD, ek kuyularla Rusya'ya bağımlılığını bitirebilirken, Avrupa için durum farklı. Rus fosil yakıtlara hayati derecede bağımlı Avrupa'ya ABD şirketleri yıl sonuna kadar 15 milyar metreküp LNG götürecek.

Osborne, "Şu an bu mümkün çünkü fiyat çok yüksek. Bu sebeple normalde asya'ya gidecek olan gaz avrupa'ya gidiyor. Avrupa'da fiyat düşerse, asya'ya gidecek. Abd pazarının doğası bu." dedi.

Üstelik Avrupa Rusya'dan yılda 150 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor, yani LNG göndermekle iş bitmiyor.

James Osborne, konuya ilişkin şunları söyledi:

"LNG, altyapı gerektirir. Kısa vadede teorik çözüm, gazlaştırma terminali gemiler. Bunlar Avrupa'ya taşınabilir. ABD, Katar ve diğer büyük tedarikçilerden LNG miktarını artırabilirsiniz. Ama sonuçta çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz. Bu sebeple LNG terminalleri inşa etmek kaçınılmaz olacak ama bunlar uzun vadeli yatırımlar. Avrupa LNG yatırımına isteksiz olacaktır."

Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı

Bu noktada Avrupa, Trans Anadolu Boru Hattı ve diğer seçenekleri de göz önünde bulunduruyor.

"Avrupa Rus gazından kurtulmak için stratejiler planlıyor." diyen Enerji Uzmanı Osborne, "Rus gazı dışındakileri Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hatlarının genişletilmesi gibi İskandinavya'dan da onlara daha fazla gaz sağlamak için o bölgelere bakacaklar. Ayrıca temiz enerjiye daha çok yönelecekler." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerjiye geçiş ise uzun vadeli çözüm. Osborne, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önümüzde iki yol var. Ucuz enerji mi, yoksa gezegenimiz mi? İkisi aynı anda olmaz. Biden, bu krizi temiz enerji kaynaklarına geçiş için kullanmak istiyor. Savunma Bakanlığı'na, büyük pillerde kullanılan mineralleri satın almasını emretti. Rüzgar ve güneş enerjisi için önemli. Birçok otomobil üreticisi de aynı fikirde."

Rusya-Ukrayna savaşı enerjide dışa bağımlılığın sakıncalarını ve yenilenebilir enerjiye geçişin hayati önemde olduğunu da gözler önüne serdi...