Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malezya'da 2 yılın ardından sosyal mesafesiz ilk teravih kılındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malezya'daki Müslümanlar 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ilk teravih namazını kıldı.
Malezya'da, 1 Nisan itibarıyla "endemiye geçiş" dönemine girilmesiyle camilerdeki sosyal mesafe kısıtlaması da kaldırıldı.
Başkent Kuala Lumpur'daki Müslümanlar birçok COVID-19 kısıtlamasının kaldırılmasıyla 2 yıl sonra sosyal mesafesiz ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.
Kuala Lumpur'un en büyük camilerinden biri olan Masjid Negara Malezya Ulusal Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı görüntülendi.
Kısıtlamaların olduğu geçen senelerin aksine teravih namazı, kalabalık cemaatle kılındı. Ancak kapalı alanlarda maske takma kuralı devam ettiği için Müslümanlar, 20 rekatlık teravih namazını maskeyle kılmak zorunda kaldı.
Etiketler: Malezya Ramazan Ayı
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