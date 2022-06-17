Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Karadeniz'de mühimmat, silah ve asker taşıyan Rus gemisini vurduk
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'de Rusya'ya ait mühimmat, silah ve asker taşıyan geminin vurulduğunu duyurdu.
Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Yılan Adası'na mühimmat, silah ve asker taşıyan Rusya Karadeniz Filosu'nun "Vasiliy Beh" römorkörü Karadeniz sularında vuruldu.
Gemide "TOR" hava savunma füze sisteminin de bulunduğu aktarıldı.
İlk belirlemelere göre, mürettebatın yüzde 70'inin vurulduğu, geri kalanın ise akıbetinin bilinmediği ifade edildi.
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