NATO üyeliği için "Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz" açıklaması yapan İsveç'te terör örgütü yandaşları yeni bir provokasyona imza attı.



Projeksiyon kullanarak terör örgütü PKK paçavralarını ve örgüt elebaşı Öcalan'ın fotoğrafını duvarlara yansıttılar.



Provokasyon için ise başkent Stokholm'de belediye binasının ve spor salonu Globen Avicii Arena'nın duvarlarını kullandılar.



Görüntüler terör örgütüne ait sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.



Stokholm polisi, provokasyonun pazartesi günü gerçekleşmiş olabileceğini duyurdu. Söz konusu hesapların ve paylaşılan görüntülerin incelendiğini açıkladı.



Türkiye'den somut adım isteği



Türkiye NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'i terör örgütlerine desteğe son vermeye ve somut adımlar atmaya davet ediyor.



İsveç Başbakanı Magdalena Andersson hafta başında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmiş terörle mücadeleye katkıda bulunmak istediklerini yinelemişti.



Andersson ülkesinin terörle mücadele yasalarını değiştirdiğini dile getirmiş, "Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz" demişti.