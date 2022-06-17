Amerika Birleşik Devletleri'nde bir köpek, sahipleri evde yokken yangın çıkardı.



Missouri eyaletindeki bir evde yangının nasıl çıktığı güvenlik kameraların izlenmesiyle anlaşıldı



Evdeki iki köpekten biri, set üstü ocakta bırakılan tavaya uzandı. Köpek patilerini ocağın üzerine koydu, o sırada ocak açıldı. Yaklaşık sekiz dakika sonra ocaktaki yağ patladı. Ocaktaki yangın evi tutuşturdu.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evdeki iki köpek kurtarıldı.