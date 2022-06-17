Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köpek evde yangın çıkardı
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir köpek evde yangın çıkardı. Sahipleri evde olmayan iki köpekten birinin ocağı açtığı belirlendi. Yangını söndüren itfaiye, köpekleri de kurtardı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir köpek, sahipleri evde yokken yangın çıkardı.
Missouri eyaletindeki bir evde yangının nasıl çıktığı güvenlik kameraların izlenmesiyle anlaşıldı
Evdeki iki köpekten biri, set üstü ocakta bırakılan tavaya uzandı. Köpek patilerini ocağın üzerine koydu, o sırada ocak açıldı. Yaklaşık sekiz dakika sonra ocaktaki yağ patladı. Ocaktaki yangın evi tutuşturdu.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evdeki iki köpek kurtarıldı.
Etiketler: ABD
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