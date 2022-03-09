Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:32Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna: Herson'da 400 Ukraynalı, Rusya tarafından gözaltına alındı
[Fotoğraf:Reuters]
Ukrayna ordusu Rus kuvvetlerinin ele geçirdiği Herson'da yüzlerce Ukraynalının protestolarda göz atına alındığını bildirdi.
Rus kuvvetlerin Ukrayna'nın Herson kentini ele geçirmesinin ardından, bölgede Ukraynalıların tepkisi sürüyor.
Ukrayna ordusu bölgedeki protestolerde 400 Ukraynalının Rus güçlerince gözaltına alındığını bildirdi.
Herson'un en önemli özelliği, Ukrayna'nın iç bölgelerine erişim sağlaması.Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın dışa açılan kapısı olarak görülüyor.
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