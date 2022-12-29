Minsk Savunma Bakanlığı, Belarus'un hava savunma sistemlerinin roketi düşürüp düşürmediğini veya bunun bir kaza olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Kasım ayında, Ukrayna hava savunması tarafından ateşlendiği iddia edilen bir S-300, Polonya topraklarına düşmüştü.

BelTA, kayıplar hakkında bilgi olmadığını söyledi.