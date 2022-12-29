Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 14:42Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna hava savunma füzesi Belarus'a düştü
[Fotograf: AA]
Belarus'un devlete ait BelTA haber ajansının bildirdiğine göre, Ukrayna'ya ait bir S-300 füzesi Belarus topraklarına düştü.
Minsk Savunma Bakanlığı, Belarus'un hava savunma sistemlerinin roketi düşürüp düşürmediğini veya bunun bir kaza olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.
Kasım ayında, Ukrayna hava savunması tarafından ateşlendiği iddia edilen bir S-300, Polonya topraklarına düşmüştü.
BelTA, kayıplar hakkında bilgi olmadığını söyledi.
Etiketler: Ukrayna
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