Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna güçlerinin Donetsk’e saldırısında 6 sivilin öldüğü açıklandı
[Fotograf: AA]
Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk şehrinde Ukrayna güçleri tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda bir pazar yerine roket düştüğü, 6 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Rusya yanlısı sözde Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehirdeki kapalı pazar yerine Ukrayna güçlerince düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.
Pazar yerinden çekilen ve sosyal medyada yayımlanan videolarda, saldırıda isabet alan toplu taşıma aracı ve cesetler görülüyor.
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